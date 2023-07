Sites de apostas patrocinam quase 70% dos clubes do Brasileirão

O Brasil ainda não conta com regulamentações para as apostas, porém, um desfecho positivo nunca esteve tão próximo. Além disso, desde 2018 é permitido apostar online, por meio de plataformas regularizadas em outros locais, mas que entram no país pela internet.

Com isso, os brasileiros passaram a entrar cada vez mais no mundo das apostas esportivas, afinal, é uma opção de entretenimento com possibilidade de ganhos por palpites em jogos.

A população no Brasil sempre foi apaixonada por esportes, não é à toa que é conhecido como pelo futebol. De olho nisso, as casas de apostas exploram cada vez mais a publicidade em solo brasileiro, visando atrair apostadores para a sua empresa.

São diversas estratégias, investindo pesado nas redes sociais, comerciais na televisão, internet e claro, exposição de marca em competições, clubes, atletas e até mesmo em jogadores. Um exemplo é que a Sportsbet.io patrocina o São Paulo FC, um dos maiores clubes no país; a Betano patrocina Atlético Mineiro e Fluminense; Betfair o Palmeiras e Cruzeiro, entre outros.

Foto por divulgação Sportsbet.io

Casas de apostas dominam o futebol brasileiro

Os sites de apostas já são responsáveis por mais de um terço de todos os patrocínios máster no futebol brasileiro em 2023. Levando em conta o Campeonato Brasileiro, que é composto por quatro divisões, as séries A, B, C e D, são 124 clubes, onde 69,4% deles contam com algum acordo com empresas do segmento.

Ao todo, 33,9% são máster, o principal espaço na camisa. Os outros contam com parcerias em espaços menores, como no short, mangas e costas da camisa. Na Série A, apenas o Cuiabá entrou no Brasileirão sem nenhum acordo com casas de apostas. Já na Série B, todos os clubes têm alguma parceria comercial com o segmento, inclusive, 65% deles são máster.

Essa ação é boa para todos os lados. Os clubes fecham acordos milionários, recebendo valores bem atrativos. Com isso, podem investir em jogadores de peso e equilibrar as suas contas, o que é bom para o torcedor.

Já as empresas ganham exposição de marca em diversos locais, afinal, as equipes disputam jogos no Brasil e fora do país. Por fim, os apostadores também ganham, já diversas casas de apostas realizam promoções em jogos das equipes que patrocinam.

Como apostar?

Para apostar basta ter 18 anos e escolher uma casa de apostas regularizada. São diversas opções disponíveis. Escolha a sua, faça o cadastro e pronto, estará apto para as entradas.

Porém, antes de confirmar um bilhete é importante fazer uma boa análise e ter convicção que está realizando uma boa entrada. Aposte sempre com muita responsabilidade e sem ultrapassar os seus limites.