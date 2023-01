Site do PT sofre ataque hacker durante a madrugada de domingo

Da Redação

Foto de ex-ator pornô conhecido como Kid Bengala foi publicada no site do PT

O site do Partido dos Trabalhadores (PT) sofreu um ataque de hackers na madrugada deste domingo (29). Até o momento da publicação desta reportagem, ainda não haviam sido identificados os responsáveis pelo ataque.

Os hackers publicaram uma foto de um ex-ator de filmes pornográficos na página inicial do site do partido. Abaixo da imagem do ator, havia uma mensagem com acusações contra a legenda e ofensas dirigidas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O site foi recuperado por volta das 8 horas. Em nota, o PT afirma que o site não foi invadido. "Não houve apropriação, ou perda, de nenhuma informação. O site está operando normalmente, com acesso a todo o seu conteúdo", afirma o partido.

Ainda de acordo com a legenda, "a ação desta madrugada mantém a sucessão de sistemáticos ataques sofridos durante a campanha eleitoral, em especial".

Perfil do cantor Luan Santana em rede social sofreu ataque parecido

Na madrugada de sexta-feira (27), o perfil do cantor Luan Santana no Twitter sofreu um ataque parecido. Fotos do ex-ator pornô Kid Bengala foram publicadas junto com uma mensagem de boa noite. Depois, o próprio hacker explicou que a conta tinha sido violada, mas disse que não havia mudado nenhuma senha e logo o sertanejo já estaria de volta à rede social.

Após ter recuperado o perfil, a equipe de Luan Santana emitiu um comunicado sobre o assunto. "Na madrugada do dia 27/01, o cantor Luan Santana teve sua conta no Twitter invadida. Os hackers realizaram postagens indevidas e bloquearam o acesso do cantor e equipe", diz a nota.

"A conta foi recuperada por volta de 13h, através do suporte do Twitter. Um boletim de ocorrência foi aberto na Delegacia de Crimes Virtuais do estado de São Paulo", conclui.

Com informações: r7

