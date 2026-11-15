Site do Inep sofre tentativa de ataque hacker no segundo dia de provas do Enem

Ministro da Educação, Leonardo Barchini afirmou que as investidas foram contidas e que não houve risco de comprometimento da segurança das informações

A página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) foi alvo de tentativas de ataques cibernéticos neste domingo (15), durante a aplicação do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As investidas hackers, no entanto, foram rapidamente controladas pela equipe de segurança digital e não comprometeram a integridade e o andamento do exame, segundo confirmou o ministro da Educação, Leonardo Barchini.

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Ao relatar o episódio, o ministro destacou a pronta atuação da equipe técnica para conter o problema de forma simultânea à aplicação das provas. “Temos aqui os módulos de risco. Os ataques que são feitos à página do Inep, nós estamos controlando. Estamos controlando os ataques hackers que estamos sofrendo”, declarou Barchini.

O Ministério da Educação (MEC) reforçou que esse tipo de situação é frequente na rede governamental. “Tentativas de ataques cibernéticos são comuns na administração pública, e o Inep está alinhado às melhores práticas de segurança digital. O Instituto mantém monitoramento contínuo de seus sistemas e, em nenhum momento, houve risco de comprometimento da segurança das informações, seja antes ou durante a aplicação do Enem”, informou a pasta.

Após o encerramento do exame, Barchini repassou um balanço prévio das operações do domingo a Geraldo Alckmin. A edição deste ano do Enem registrou números expressivos, com 5,053 milhões de candidatos inscritos. Para viabilizar a avaliação, as provas foram aplicadas em 184 mil salas de aula distribuídas por 1,9 mil municípios brasileiros, o que exigiu a mobilização de 196 mil pessoas atuando diretamente como aplicadoras do certame.

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Os estudantes que compareceram aos locais de prova neste domingo tiveram cinco horas para responder a 90 questões de múltipla escolha, divididas igualmente entre as áreas de matemática e ciências da natureza. Os cadernos de questões abordaram temas diversificados e contemporâneos, como energia, meio ambiente, o icônico quadro Abaporu, aplicativos de namoro e situações do cotidiano. Na avaliação de professores especialistas, as questões de ciências da natureza exigiram do candidato a capacidade de aplicar conceitos teóricos em problemas concretos, enquanto a prova de matemática se destacou por demandar leitura atenta e uma forte análise de dados.

As informações são do Bem Paraná.