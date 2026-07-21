Site de câmara de vereadores é hackeado e mostra foto do Kid Bengala na home

Hacker invadiu página do legislativo, mas, segundo a entidade, não houve vazamento de dados

A foto do ator de conteúdo adulto Clóvis Basílio dos Santos, conhecido como Kid Bengala, foi exibida na página inicial do site da Câmara Municipal de Cariacica (ES) na noite do dia 10 de julho, após um ataque cibernético que também publicou a mensagem "Site hackeado por Diparis". O conteúdo foi removido nas primeiras horas do dia seguinte e o caso veio a público apenas nesta terça-feira (21).

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Câmara afirma que não houve vazamento de dados

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Em nota oficial, a Câmara Municipal afirmou que não houve vazamento, roubo ou comprometimento de informações institucionais, legislativas ou de cidadãos. Um relatório produzido pela empresa gestora do portal apontou que o ataque não resultou em acesso a dados sigilosos, vazamento de informações ou comprometimento da hospedagem. A Casa Legislativa informou que os sistemas internos e as bases de dados permaneceram intactos.

Como ocorreu a invasão hacker

Segundo a Câmara, o incidente não foi provocado por uma invasão ao servidor ou por uma falha estrutural do sistema, mas sim pelo comprometimento de uma credencial de acesso com permissão restrita à publicação de notícias e banners, utilizada para alterar temporariamente a página inicial.

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A Câmara informou que o controle do site nunca foi perdido.

Medidas adotadas e investigação

Após o ataque, a Câmara Municipal informou que bloqueou permanentemente a credencial utilizada, registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil do Espírito Santo e iniciou uma auditoria interna em todas as contas de usuários do sistema.

O caso é investigado pelo 16º Distrito Policial de Cariacica. A população pode contribuir com informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.