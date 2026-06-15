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ENSINO SUPERIOR

Sisu+ começa nesta segunda com foco em vagas ociosas de universidades públicas

Paraíba, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideram a oferta de vagas, concentradas principalmente em licenciaturas e engenharias

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 07:22:01 Editado em 15.06.2026, 07:21:56
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Sisu+ começa nesta segunda com foco em vagas ociosas de universidades públicas
Autor Inscrições começam nesta segunda-feira - Foto: Divulgação

O Ministério da Educação (MEC) abre, nesta segunda-feira (15), as inscrições para o Sisu+, uma etapa inédita de repescagem criada para preencher vagas ociosas em instituições públicas de ensino superior. O prazo de inscrição termina na próxima sexta-feira, e os candidatos selecionados iniciarão as aulas já no segundo semestre deste ano.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (15) em Apucarana e região

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Para concorrer, é necessário ter participado da etapa regular do Sisu no início do ano e ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em uma das edições de 2023, 2024 ou 2025. O resultado oficial será divulgado no dia 24 de junho, com matrículas autorizadas a partir do dia seguinte, conforme o cronograma de cada instituição.

Estão disponíveis mais de nove mil vagas distribuídas em instituições de 13 estados. A maior concentração de oportunidades está na Paraíba, com 1,7 mil postos, seguida pelo Rio de Janeiro, com 1,6 mil, e Minas Gerais, com 1,4 mil. Em relação aos cursos, as licenciaturas em Matemática, Física e Química lideram a oferta, somando mais de 1,2 mil vagas. Setores das engenharias Civil, de Alimentos, Florestal, Produção, Mecânica e Elétrica também concentram um volume expressivo de postos disponíveis.

A dinâmica de seleção do Sisu+ seguirá as mesmas regras da primeira janela do ano. Os participantes poderão acompanhar diariamente as notas de corte parciais e alterar a opção de curso para aumentar as chances de aprovação. A adesão das universidades, assim como a definição dos critérios de seleção, cursos e vagas ofertadas, foi facultativa e gerida de forma autônoma por cada instituição de ensino participante.

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Cursos de Licenciatura educação superior inscrições Enem SISU universidades públicas Vagas Ociosas
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