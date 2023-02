Sistema Nacional se reúne para discutir resposta coordenada às chuvas em SP

Eduardo Gayer (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Chefiado pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, o Sistema Nacional marcou reunião neste domingo, 19, para discutir uma resposta coordenada do governo federal às fortes chuvas que atingiram o litoral de São Paulo.

continua após publicidade .

A informação, repassada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, por fontes do Palácio do Planalto, foi confirmada pelo Ministério da Integração Nacional, que abriga a Defesa Civil.

As equipes do órgão serão destinadas imediatamente aos locais atingidos, e haverá o reconhecimento sumário da situação de calamidade pública do município de São Sebastião. Amanhã, o ministro Waldez Góes, da Integração Regional, visitará as áreas afetadas.

continua após publicidade .

Após os trabalhos in loco de apoio da Defesa Civil, os municípios atingidos pelos temporais poderão solicitar ajuda financeira ao governo federal. A liberação dos repasses precisa ser autorizada pelo Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em Salvador, em descanso na base militar de Aratu, mas pode autorizar o despacho remotamente.

Por ora, não há previsão de retorno antecipado de Lula ou outros ministros a Brasília. Há pouco, nas redes sociais, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo federal acompanha a situação no litoral paulista.

"A @defesacivilbr já foi acionada e vai ajudar no socorro à população. Amanhã, o ministro @waldezoficial e equipe visitarão as áreas afetadas", publicou Padilha, um dos nomes mais fortes do governo Lula.