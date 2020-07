Sírio e laboratório terão teste para covid-19 por R$ 95

Continua após publicidade

Com análise a partir da saliva e estimativa de processamento de 110 mil amostras por dia, um novo teste para diagnóstico do novo coronavírus deve estar disponível para empresas e hospitais em até dez dias. O exame molecular, desenvolvido pelo laboratório Mendelics em parceria com o Hospital Sírio Libanês, não apresentou resultados falso-positivos após testes e tem como foco aumentar o número de diagnósticos da doença no País, principalmente diante do cenário de reabertura do comércio.

O teste identifica o material genético da covid-19 e deve ser realizado para a detecção da doença em sua fase aguda. Segundo o CEO da Mendelics, David Schneleiger, além de ser feito em larga escala, o teste é mais barato do que o RT-PCR, considerado padrão ouro, mas tem a mesma sensibilidade (80%).

Seu preço médio é R$ 95. Os testes à disposição no mercado custam hoje de R$ 240 a R$ 470. "A gente não vai vender o teste para pessoa física, mas para empresas a fim de voltar à normalidade, para que as pessoas voltem a circular mais."

O objetivo é compartilhar a técnica para que ela possa ser replicada. "Saber quem tem o vírus é fundamental para tomar decisões fundamentadas para programar retorno e saber onde a covid-19 está", diz Luiz Fernando Lima Reis, diretor do Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.