Sinal no olho pode indicar colesterol alto; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A hipercolesterolemia familiar atinge uma a cada 500 pessoas no mundo

O corpo humano dá sinais quando algo não vai bem. No caso do colesterol alto, pés inchados ou dedos das mãos esbranquiçados podem indicar a doença. Outro sintoma associado ao excesso de gordura no sangue são manchas esbranquiçadas em formato de meia-lua que aparecem nos olhos.

continua após publicidade .

A mancha ocular é um dos sintomas da hipercolesterolemia familiar (HF), um tipo específico de colesterol que tem causas genéticas e, por isso, não é controlado apenas com mudanças no estilo de vida. As informações são do site Metrópoles.

Sinais físicos

A hipercolesterolemia familiar atinge uma a cada 500 pessoas no mundo. Caso não seja diagnosticada cedo, há risco de infarto e morte. Existem sinais que são característicos da doença:

continua após publicidade .

Arco corneal, que é a mancha clara formada ao redor da córnea;

Xantomas tendíneos, que são nódulos que aparecem nos tendões das mãos, cotovelos e calcanhares;

Xantelasmas, que são pequenas bolinhas nas pálpebras e ao redor dos olhos.

continua após publicidade .

Risco de infarto

O maior perigo relacionado ao colesterol alto é a possibilidade de um infarto. Os altos níveis de lipídios na circulação sanguínea podem levar a aterosclerose precoce, que é o acúmulo de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos.

Para ler a reportagem completa no site Metrópoles, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News