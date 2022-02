Da Redação

'Sinal de Deus’: mulher acha Bíblia intacta após incêndio

Um incêndio devastou 20 casas na madrugada da última segunda-feira (31), em São Vicente, São Paulo. Após ter sua casa destruída por conta das chamas, uma moradora vasculhou os escombros afim de encontrar seus pertences pessoais e, durante a busca, achou uma Bíblia intacta. A mulher concedeu uma entrevista ao g1 e considerou o caso como "sinal da existência de Deus".



A proprietária do imóvel destruído pelo fogo, Franciléia Santos de Melo, de 39 anos, tem três filhos, com idades entre 13 anos e 7 meses, e vive na comunidade há quatro anos. Ela relatou que acordou com os gritos dos vizinhos, que estavam desesperados por conta de um incêndio que estava se propagando sobre as casas.

"Corri e abri as torneiras, foi um caos, uma correria. Coloquei meus filhos para fora primeiro, depois, tentei voltar para pegar algo", fiz. Franciléia teve tempo de pegar seus documentos, uma bolsa com pertences do bebê, uma televisão e um ventilador. Em seguida, precisou deixar a casa ser consumida pelas chamas.



Pela manhã, a cabeleireira voltou ao local para procurar itens que tivessem sobrevivido às chamas. Ela encontrou escombros e, no meio de objetos e mobília carbonizados, a Bíblia intacta. Segundo ela, o livro estava na gaveta da cômoda dos filhos, com diversos outros papéis. "Todos queimaram, menos ela", relata.

Franciléia, que é cristã, diz que o encontro do objeto intacto teve um grande valor sentimental e espiritual para ela.

"Essa foi mais uma prova que Deus existe para mim. Irei guardar a Bíblia comigo", disse, emocionada.

Fonte: G1.