Sinais de rádio e GPS serão afetados por tempestade solar nesta terça

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) divulgou um alerta a respeito de uma tempestade solar que deve atingir a Terra nesta terça-feira (19). O fenômeno pode causar interferências em sinais de GPS, rádio, satélites, e até mesmo na rede de energia elétrica.

De acordo com a agência governamental dos Estados Unidos, é possível que o impacto direto aconteça no início do dia. No entanto, outros modelos matemáticos estendem esse prazo até quinta (21).

Na última sexta-feira (15), o Sol ejetou um longo e instável filamento de plasma, que está "dançando" lentamente na direção do nosso planeta, como uma cobra em movimento. O Observatório Solar Dynamics registrou o momento da erupção. Veja:

The long snake-like filament cartwheeled its way off the #Sun in a stunning ballet. The magnetic orientation of this Earth-directed #solarstorm is going to tough to predict. G2-level (possibly G3) conditions may occur if the magnetic field of this storm is oriented southward! pic.twitter.com/SNAZGMmqzi