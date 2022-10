Simulação de funeral com direito a "morto" repercute na web; entenda

Da Redação

A simulação gerou repercussão nas redes sociais

Um curso de organização de eventos, da Prefeitura de Manaquiri, município do Amazonas, ganhou repercussão nas redes sociais após simular um funeral, que contou com encenação de choro e até um "morto". O caso ocorreu na última sexta-feira.

A atividade prática tinha como objetivo dar uma expressão mais prática da organização de um funeral aos estudantes.

A encenação viralizou após a prefeitura divulgar uma foto com informações a respeito do curso. Na imagem, é possível notar que há um aluno dentro de um caixão, se passando por morto. Também é possível perceber que outras pessoas estão utilizando roupas pretas e estão ao redor do caixão. Alguns até encenam choro pelo luto.

O “morto” ainda recebeu homenagem dos alunos, com fotos e flores. Em uma das imagens, uma aluna simula passar mal durante o funeral, e recebeu atendimento médico dos outros aprendizes.

Inclusive, algo comum nos atos fúnebres é a existência de quitutes e, na simulação, não faltou isso. Havia um local com uma mesa repleta de frutas, doces e outros tipos de alimentos.

O post gerou entretenimento para os internautas, que brincaram. "Esse pessoal aí atua melhor que a Jade Picon, arrasaram", disse uma usuária. "Só acredito vendo. Eu vendo: Não acredito", disse outra.

"Melhor treinar assim, do que treinar num enterro de verdade", concluiu uma mulher que comentou no post.

Através da publicação, que foi feita no Instagram, a administração pública informou que o curso é ofertado através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (Semictur), em parceria com o CETAM e Amazonastur.

