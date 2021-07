Da Redação

Simone Biles diz não ter certeza se continuará na Olimpíada

O futuro de Simone Biles na Olimpíada de Tóquio (Japão) ficou em dúvida nesta terça-feira (27), após ela desistir da final feminina por equipes da ginástica artística após um único salto e ver os Estados Unidos perderem o ouro para a Rússia (norte-americanas terminaram com a prata).

Após um desempenho decepcionante que levou a atleta a deixar a competição, Biles disse que não tem certeza se competirá na final feminina do individual geral, que acontece na próxima quinta-feira (29).

“Após a apresentação que fiz, simplesmente não quis continuar”, disse Biles, lutando contra as lágrimas ao falar com a imprensa. “Vamos ver sobre quinta-feira”, declarou.

“Estou apenas tentando me preparar para o próximo teste”, afirmou a norte-americana.

Foi um começo chocante e decepcionante de Jogos Olímpicos para a seleção feminina dos EUA, que esperava dominar a final, já que não era derrotada em uma grande competição coletiva desde 2011.

Mas o evento inteiro ficou de cabeça para baixo em um instante quando Biles, a campeã mundial e olímpica no individual geral, errou completamente o timing de seu salto de abertura e levou a nota baixa de 13,766.

Biles já vinha apresentado sinais de que estava enfrentando dificuldades para corresponder às expectativas. Na seletiva olímpica da ginástica dos EUA, em junho, ela ficou em lágrimas ao não conseguir lidar com a frustração que sentiu com seu desempenho.

A pressão pela busca de medalhas continuou em Tóquio, e Biles publicou em suas redes sociais após a atuação pouco inspirada na classificatória do individual geral, no último domingo (25), que sentia carregar o peso do mundo nos ombros.