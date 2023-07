Simepar: previsão do tempo para este fim de semana no Paraná

No sábado, o tempo fica estável e com o sol predominando em praticamente todo o Paraná. No entanto, as temperaturas continuam baixas entre a madrugada e as primeiras horas do dia, com possibilidade de temperaturas negativas no sul do Estado. As condições são favoráveis para formação de geada em diversas regiões. Durante a tarde, as temperaturas devem se manter amenas. No leste, entre a RMC e litoral, fica com presença de muitas nuvens, mas o sol também pode aparecer por alguns momentos.

No domingo, a nebulosidade aumenta, com alguns eventos de chuva previstos, mesmo que de forma isolada sobre o Paraná. Ainda faz frio no amanhecer entre o sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e RMC.

Destacando Apucarana, o sábado promete ser frio, com temperaturas baixas, mínima de 6ºC e máxima de aproximadamente 20ºC. Com geada ao amanhecer e céu limpo à noite, sem previsão de chuva para o dia.

O domingo na Cidade Alta prevê temperaturas semelhantes ao sábado. Mínina de 8ºC, máxima podendo chegar aos 25ºC. Porém, tem 90% de chance de chuva para o dia.

