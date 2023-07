Simepar: clima desta quinta-feira (20) continua com temperatura baixa

Na quinta-feira, o tempo melhora no interior do Estado. A presença de sol induz a elevação das temperaturas sobre essas regiões. Entre o centro-sul, Campos Gerais, RMC e o litoral paranaense a nebulosidade se mantém presente, influenciada ainda pela circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente. Nesses setores, a previsão de chuvas se mantém, sendo de fraca intensidade e de forma mais persistente no leste paranaense. As temperaturas se elevam um pouco mais em relação ao dia anterior.

Nossa Cidade Alta apresenta um dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Temperaturas previstas são de 12ºC de mínima e 23ºC de máxima.

Não há probabilidade de chuva para a quinta-feira, apesar do frio que permanece na cidade.

