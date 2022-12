Siameses têm duas identidades, mas recebem um salário apenas

Da Redação

Sohna e Mohna revelaram que ganham US$ 245 (cerca de R$ 857) por mês e recebem apenas um salário do governo

Os gêmeos siameses Sohna e Mohna Singh, que vivem no estado de Punjab, na Índia, foram abandonados pelos pais ao nascerem e crescerem em um abrigo simples em Nova Delhi. Os irmãos, que são unidos pelo tronco, no ano passado conseguiram o primeiro emprego como eletricistas, e disseram que recebiam dois salários independentes.

Na época, eles chegaram a comentar ao jornal britânico The Independent que eram gratos ao governo de Punjab pelo “reconhecimento do nosso talento”. No entanto, em conversa com o youtuber turco Ruhi Cenet, em novembro de 2022, a dupla disse o contrário.

Sohna e Mohna contaram que ganham US$ 245 (cerca de R$ 857) por mês e recebem apenas um salário do governo. Os internautas ficaram indignados com a ideia de os irmãos terem duas identidades, mas recebem apenas um salário.

As informações são do site Metrópoles.

