Ministério Público pediu documentos sobre a ocupação de cerca de 50 mil m² da Praia Central

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) apura a utilização de parte da faixa de areia da Praia Central de Balneário Camboriú, no litoral norte do estado, para o show da cantora Shakira durante o Réveillon 2026/2027. O órgão abriu uma notícia de fato para verificar se a ocupação do espaço público atende às exigências legais e garante o acesso da população à praia e ao mar.

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A medida foi divulgada na noite desta sexta-feira (27). O Ministério Público solicitou informações à Prefeitura de Balneário Camboriú sobre a área que será utilizada, as autorizações concedidas, as estruturas previstas e as condições estabelecidas para a realização do evento.

Segundo o MPSC, aproximadamente 50 mil metros quadrados da faixa de areia poderão ser ocupados. O município deverá apresentar a planta da área e esclarecer como será feita a divisão entre os setores pagos e os espaços de acesso gratuito.

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A prefeitura confirmou que recebeu o pedido de esclarecimentos e informou que responderá aos questionamentos dentro do prazo estabelecido. A administração municipal ressaltou que a iniciativa do Ministério Público não determina a suspensão do show nem da venda de ingressos.

O órgão também esclareceu que, nesta fase, não há irregularidade comprovada.

Pedido de informações do MP

O despacho foi assinado na quarta-feira (25) pela 9ª Promotoria de Justiça de Balneário Camboriú, que atua na área de Moralidade Administrativa. O município recebeu prazo de cinco dias, a partir do recebimento do ofício, para encaminhar as informações solicitadas.

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Entre os documentos requisitados estão os atos de autorização ou cessão temporária da faixa de areia, as condições previstas para o uso do espaço e as contrapartidas assumidas pelos organizadores.

O Ministério Público também quer saber se haverá utilização de recursos materiais, financeiros ou de servidores municipais, além da identificação das empresas responsáveis pelo evento.

A Promotoria solicitou informações detalhadas sobre a área ocupada e as estruturas provisórias previstas, como palco, tendas, cercamentos, banheiros químicos, geradores e arquibancadas.

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Também deverão ser apresentados os cronogramas de montagem e desmontagem e os períodos em que poderá haver alguma limitação ao uso coletivo da orla.

Outro ponto da apuração envolve a distribuição dos espaços entre as áreas gratuitas, os setores com venda de ingressos e os camarotes. O MPSC quer conhecer a localização e a metragem de cada área, além dos corredores que serão mantidos para garantir a circulação e o acesso da população à praia e ao mar.

A notícia de fato é um procedimento inicial de análise. Ela permite que o Ministério Público reúna informações e avalie se existem elementos para abrir uma investigação formal, como um inquérito civil.

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Após receber as respostas da prefeitura ou o término do prazo concedido, a 9ª Promotoria de Justiça fará uma nova análise para decidir os próximos encaminhamentos.

O assunto também foi encaminhado à 5ª Promotoria de Justiça, que atua na área do Meio Ambiente, e à 6ª Promotoria de Justiça, responsável pelas áreas do Consumidor e da Cidadania.

Prefeitura afirma que o show não será suspenso

Em nota, a Prefeitura de Balneário Camboriú afirmou que o pedido do Ministério Público tem caráter preventivo e que não foram apontadas irregularidades específicas comprovadas.

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“O despacho não determina a suspensão do evento nem da venda de ingressos. O Município responderá a cada questionamento no prazo estabelecido, encaminhará a documentação e informará o andamento de cada autorização”, afirma o procurador-geral do Município, Diego Montibeler.

Segundo a administração municipal, a organização e os custos do show são de responsabilidade da iniciativa privada. Como contrapartida pelo uso temporário de parte da faixa de areia, a empresa responsável assumiu o compromisso de custear o espetáculo de fogos da virada, no valor de R$ 6,29 milhões, e instalar dez torres com som e telões ao longo da orla.

A prefeitura afirma que a estrutura permitirá ao público acompanhar gratuitamente toda a programação artística.

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O termo firmado exige que o acesso à praia e ao mar permaneça livre, inclusive durante os períodos de montagem e desmontagem das estruturas.

A liberação da área para a montagem depende da comprovação do depósito integral da contrapartida financeira, da apresentação das apólices de seguro e da planta definitiva com os corredores de acesso público, além da obtenção das aprovações técnicas necessárias.

Ingressos já estão em venda e preço vai de R$ 380 a R$ 2.810

Shakira é a principal atração anunciada para o Réveillon 2026/2027 de Balneário Camboriú. A apresentação faz parte da programação do Verão Atmosphere e integra a turnê internacional "Las Mujeres Ya No Lloran World".

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Os ingressos começaram a ser vendidos na quinta-feira (26), com preços entre R$ 380 e R$ 2.810. A compra é realizada pela internet.

O palco será montado na altura do Pontal Norte, nas proximidades da roda gigante da cidade.

O evento terá setores pagos, com ingressos e camarotes privativos próximos ao palco, e uma área gratuita na areia da Praia Central.

Para o público que acompanhará a programação gratuitamente, estão previstas torres de som e telões de LED distribuídos ao longo da orla.

A proposta é permitir que moradores e turistas acompanhem a apresentação e a programação de Réveillon sem a necessidade de adquirir ingresso, mantendo o acesso público à praia e ao mar.