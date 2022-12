Show de Maiara e Maraisa é interrompido por tiroteio; PMs são detidos

Da Redação

O show das cantoras sertanejas Maiara e Maraisa, em Juara, no Mato Grosso, foi interrompido na madrugada de sábado (17), por conta de um tiroteio. Após o ocorrido, dois policiais militares foram detidos pois teriam efetuado os disparos. A apresentação foi cancelada depois do episódio.

Conforme a organização do evento, os disparos começaram quando as cantoras estavam na quinta música. Foram aproximadamente oito tiros. Os atiradores são policiais militares e não estavam no local a trabalho.

De acordo com a organização do evento, um terceiro policial estaria envolvido no caso, mas ainda não foi identificado. Os policias suspeitos dos disparos foram abordados por um outro PM e encaminhados para delegacia para o registro do boletim de ocorrência.

Em nota, a Polícia Militar disse “que tomou conhecimento do envolvimento de dois policiais militares em uma briga generalizada, na madrugada deste sábado (17), em Juara, e que estão sendo tomadas as medidas cabíveis para instauração de procedimento administrativo para averiguação dos fatos”.

Após o ocorrido, Maraisa usou o Twitter para tranquilizar os fãs. "Está tudo bem… fiquem tranquilos”.

Com informações do G1.

