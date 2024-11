Shih Tzu engravida Golden Retriever em hotel para pets: "Ousadia"

Já pensou deixar sua cachorra de estimação em um hotel para pets e ela voltar grávida? Foi isso que aconteceu com a Golden Retriever de uma moradora de Joinville (SC), que retornou das "férias" com nove filhotes e viralizou nas redes sociais. Mas o que chamou a atenção dos internautas foi o responsável pela gravidez: um cachorro da raça Shih Tzu.

O cão de pequeno porte pesa entre 4 a 7,5 quilos, enquanto um Golden fêmea adulto pode chegar aos 29 quilos. Uma amiga de Marcia Tasca, a tutora da cadela Nina, compartilhou a história inusitada no X, antigo Twitter, e já conquistou mais de 3,6 milhões de visualizações e muitas risadas.

“E minha amiga que tem uma Golden que do nada apareceu grávida e agora tem 9 filhotes de golden-shitzu? Sim, um Shih Tzu teve a ousadia e alegria de encarar uma Golden”, publicou Catharina no X. Após a enorme repercussão, Marcia concedeu uma entrevista para o g1 e revelou que só descobriu a "surpresa" com 50 dias de gestação. A gravidez de um cachorro pode durar de 58 a 68 dias, em média.



"Eu pensei: 'meu Deus!'. Mandei mensagem para a veterinária na hora: 'Letícia, eu acho que a Nina está com tumor'. Como eu não sabia que ela tinha entrado no cio, nem passou pela minha cabeça a gravidez", contou Marcia ao g1. Após muita investigação, Marcia descobriu que Nina entrou no cio durante as férias da família, quando ficou hospedada em um hotel para pets durante dois finais de semana.

Em conversa com os responsáveis pelo hotel, ela descobriu que, além de Nina, só havia um cachorro não castrado no local no mesmo período: um Shih Tzu. Marcia preferiu não comunicar a outra família, arcou com os custos veterinários e os cuidados com os filhotes.

No dia 20 de setembro, os nove filhotes de Nina vieram ao mundo. A Golden passou por uma cesária e, em seguida, foi castrada. De todos, apenas um ficou menor. Chamado de “Zé Milagre”, a família achou que o filhote não sobreviveria por ser pequeno. Com trinta dias, ele pesa cerca de um quilo, já os demais têm cerca de 2,8 kg.



"O veterinário falou que sendo pai Shih Tzu, faz total sentido esse cachorrinho ter nascido desse tamanho e ter vingado", explicou Marcia. Outro detalhe que lembra o Shih Tzu é a pelagem dos filhotes. "Eles são a cara dela, só que a pelagem é do pai. É impressionante. Com exceção do pequenininho, nenhum deles saiu com aquele focinho “chato”, mas a pelagem é todinha do pai, as patinhas brancas, as partes brancas também no peito", disse.

Todos os nove filhotes já foram doados pela família e aguardam os 40 dias de vida para serem entregues aos novos lares.

Fonte: informações NSC Total.

