Shein em São Paulo tem tumulto e briga em inauguração de loja

No primeiro dia de funcionamento, a loja da Shein em São Paulo, já registrou tumulto, filas e discussão. A gigante chinesa manterá uma pop-up store – loja física temporária – entre os dias 12 a 16 de novembro, no Shopping Vila Olímpia, zona sul do estado.

Nas redes sociais, começou a circular vídeos de uma discussão generalizada no interior do estabelecimento. Veja:

Essa é a inauguração da loja temporária da @SHEIN_Official em São Paulo no shopping Vila Olímpia #SHEIN @sheinbrasil_ pic.twitter.com/nqgrKKM8y6
November 12, 2022





Alguns clientes também reclamaram da demora para conseguir adquirir peças e, o valor também foi alvo das reclamações, já que, segundo os relatos, estão altos para o padrão da Shein.

Gente e a abertura da loja da Shein do shopping vila Olímpia?#shein #sheinsp pic.twitter.com/uZzvKhKsLp
November 12, 2022





Em março, a varejista de fast fashion inaugurou sua primeira loja no Brasil, no shopping Village Mall, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a nova loja conta com 11 mil peças que custam de R$ 20 a R$200. Felipe Feistler, gerente da Shein no Brasil, disse que a intenção da empresa é vender pelo menos 90% do estoque.

Com informações: Metrópoles

