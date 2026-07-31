Sexto suspeito de sequestro e morte de empresário de Carapicuíba é preso

A Guarda Civil Municipal de Carapicuíba prendeu, na quinta-feira, 30, o sexto suspeito de envolvimento no sequestro e na morte do empresário Marcelo Magalhães Almeida, de 31 anos, em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

A prefeitura de Carapicuíba informou que João Vitor Lisboa da Silva, de 21 anos, foi localizado por equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) na Rua Patrocínio Paulista, no bairro Ariston, durante diligências relacionadas ao caso. A defesa dele não foi localizada. O espaço segue aberto.

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Não há informações sobre qual teria sido a participação de Silva no crime. A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo também confirmou a prisão e informou que ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Carapicuíba, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Dois suspeitos foram presos na semana passada. Outros três já tinham sido detidos ao longo da investigação. O caso é investigado pelo 1º Distrito Policial de Carapicuíba.

Relembre o caso

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Marcelo desapareceu na noite de 16 de julho, após sair de um bar na Estrada da Fazendinha, em Carapicuíba. O corpo do empresário foi encontrado alguns dias depois, em 23 de julho, às margens do Rio Cotia, na divisa entre Jandira e Carapicuíba.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos teriam sequestrado Marcelo e realizado uma transferência de R$ 8 mil da conta da vítima antes de matá-lo. A investigação aponta que o crime teria sido motivado por um desentendimento financeiro entre o empresário e um dos envolvidos.

A SSP-SP informou que, antes de ser morto, Marcelo foi atraído pelos criminosos para uma área de mata. Antes da localização do corpo, o veículo blindado do empresário foi encontrado abandonado. O carro apresentava possíveis vestígios de sangue, segundo informações divulgadas pela Polícia Militar.