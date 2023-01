'Sexta-feira 13': Saiba quais tragédias já aconteceram nesta data

Da Redação

Imagem da tragédia que ficou conhecida como "Milagre dos Andes"

A Sexta-feira 13 é considerado um dia de azar a infortúnios no mundo todo. A data envolta em superstições já foi inspiração para muitos filmes de terror, mas também já foi marcada por diversas tragédias reais.

O jornal Diário de Pernambuco listou algumas tragédias históricas que ocorreram em uma sexta-feira (13), nos últimos anos. Fique por dentro, conferindo a lista abaixo:



Bombardeio ao Palácio de Buckingham

Em 13 de setembro de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, o exército alemão lançou cinco bombas contra o Palácio de Buckingham, na Inglaterra, destruindo algumas alas do prédio, incluindo a capela. A família real estava na residência no momento do ataque, mas ninguém ficou ferido.





Naufrágio na Itália

Em 13 de janeiro de 2012, um dos maiores navios de cruzeiro da época, o Costa Concordia, sofreu um naufrágio na costa da Toscana, na Itália. A tragédia causou a morte de 32 tripulantes, tornando-se o maior navio de passageiros já destruído. A embarcação continha quase o dobro de pessoas do que o Titanic.

O comandante Frascesco Schettino foi condenado por homicídio culposo em 2015, devido a sua imprudência. Ele foi o primeiro a abondar a embarcação.





Catástrofes aéreas

Em 13 de outubro de 1972, dois diferentes acidentes aéreos deixaram dezenas de mortos. Uma das aeronaves transportava uma equipe uruguaia de Rugby para o Chile, quando caiu nos Andes. O caso se tornou filme, após a repercussão do acidente, uma vez que alguns dos sobreviventes tiveram de comer a carne dos colegas mortes para sobreviverem. No total, 29 morreram e 16 conseguiram escapar da catástrofe.

No mesmo dia, o avião russo Aeroflot-217, que ia de Paris para Moscou, na Alemanha, caiu durante uma tentativa de pouso. O acidente matou 174 pessoas.



Ciclone em Bangladesh

Em 13 de novembro de 1970, o ciclone Bhola atingiu Bangladesh, gerando um tsunami que matou cerca de 500 mil pessoas e deixou 90% do gado e da agricultura destruídos. A tragédia natural causou fome em grande escala durante um longo período.





Incêndio florestal na Austrália

Em 13 de janeiro de 1939 começou o pior incêndio florestal da história da Austrália. A tragédia deixou cerca de 20 mil quilômetros de terra queimados, 700 casas incendiadas e 71 pessoas mortas.





Ataque terrorista na França

Em 13 de novembro de 2015, uma série de ataques terroristas em Paris e Saint-Denis deixaram 137 pessoas mortas e outras 415 feridas. Foram fuzilamentos em massa, atentados suicidas, explosões e uso de reféns praticados pelo Estado Islâmico.

