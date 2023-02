Sex shop distribui mil vibradores e fila de mulheres repercute; veja

Da Redação

Fernanda Lima, proprietária da loja e responsável pela distribuição.

Um sex shop de Natal, capital do Rio Grande do Norte, lançou uma campanha e tem distribuído mil vibradores para as mulheres na cidade durante o mês de fevereiro. O modelo do objeto é o “Ponto G”, também conhecido como “Golfinho”, um dos mais vendidos do mercado erótico. O item feito de silicone é utilizado para estimular o clitóris, além da penetração.

No vídeo, é possível ver a imensa fila de mulheres que se formou à espera do vibrador. Em entrevista ao portal Tribuna do Norte, a proprietária da loja e responsável pela distribuição, Fernanda Lima, disse que o comércio apoia e incentiva a liberdade sexual das mulheres.

“Queremos que todas iniciem no processo de autoconhecimento, que as mulheres parem de fingir orgasmo e comecem a aproveitar de fato a sua sexualidade sem tabus”, relatou.

Veja a fila de mulheres à espera do vibrador

Vídeo: Jornal Informal/Twitter



Segundo ela, a campanha acontece durante o mês de fevereiro ou até quando durar o estoque. A retirada do objeto é exclusiva na loja física das 8h às 19h, sendo liberado um vibrador por CPF.

Com informações: Ric Mais

