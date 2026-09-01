Setembro começa com frente fria, ciclone e chegada de ar frio

O mês de setembro começa com frente fria no Sudeste e a formação de um ciclone extratropical na região Sul do Brasil, que deve organizar áreas de instabilidade e favorecer chuvas e trovoadas no Sudeste, Sul e Centro-Oeste do País, informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira, 1º.

Segundo o instituto, o ciclone extratropical deve favorecer a entrada de uma massa de ar frio e seco pelo Sul do País, provocando queda nas temperaturas a partir de quarta-feira, 2.

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Com isso, a instabilidade deve continuar sobre a região Sudeste com pancadas de chuva e trovoadas isoladas se concentrando entre o sudeste de Minas Gerais, Rio de Janeiro, nordeste de São Paulo e sul do Espírito Santo. "Somente não chove no extremo norte de Minas Gerais. Nas demais áreas, há possibilidade de chuva isolada", disse o Inmet.

O Inmet afirma que na quarta-feira a mínima deve ficar em 12 °C na cidade de São Paulo, enquanto a maior máxima registrada para uma capital do Sudeste deve ficar com Belo Horizonte (MG), que deve chegar a 34 °C ainda nesta terça-feira, 2, mas com tendência de redução dos valores a partir de quarta-feira, quando a máxima será de 29 °C.

Na região Sul, a mínima será de 6 °C em Curitiba (PR) e 8 °C em Porto Alegre (RS) na próxima quarta-feira. Enquanto a máxima não passa dos 19 °C em Curitiba (PR) e dos 18 °C em Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS), disse o instituto.

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No Centro-Oeste, a instabilidade também aumenta a possibilidade de chuva isolada para praticamente toda a região. Apenas no extremo norte de Goiás e no extremo nordeste de Mato Grosso não há previsão de chuva, informou o Inmet.

Cidade de São Paulo

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo disse que a propagação da frente fria muda as condições do tempo no decorrer desta terça-feira. O sistema provoca chuva moderada a forte, com rajadas de vento que podem superar os 50km/h, além do declínio acentuado da temperatura nos próximos dias.

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"As precipitações ganham força entre a tarde e a noite, com risco de queda de granizo e rajadas de vento, que podem oscilar entre 50 km/h e 70 km/h", acrescenta o CGE.

Conforme o órgão municipal, a condição meteorológica também aumenta o potencial para queda de árvores, formação de alagamentos e transbordamento de córregos e rios da capital e cidades da região metropolitana.

Na quarta-feira, ainda são esperadas chuvas fracas e chuviscos entre a madrugada e o período da manhã. "No decorrer do dia, o sistema frontal se afasta e as condições do tempo melhoram gradativamente, sem previsão de novos temporais", afirma o CGE.

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Essa condição, porém, vai gerar sensação de frio, num dia que será marcado por pequena amplitude térmica. A umidade do ar permanece elevada, com valores mínimos acima dos 65%.

Veja a variação dos termômetros para os próximos dias em SP, segundo a Meteoblue:

Terça-feira: entre 15ºC e 23ºC;

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Quarta-feira: entre 12ºC e 16ºC;

Quinta-feira: entre 11ºC e 24ºC;

Sexta-feira: entre 14ºC e 26ºC.