Sete pessoas morrem em acidente na BR-356, em Ouro Preto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Duas crianças morreram em uma batida envolvendo quatro carros na BR-356, na altura do quilômetro 88, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. As vítimas tinham 2 e 7 anos. Quatro adultos também morreram no local e uma pessoa, que não teve a idade divulgada, morreu durante atendimento médico. O acidente foi na noite deste domingo (16).

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Três crianças estão entre vítimas do acidente ocorrido em Apucarana

Segundo o comandante da 2ª Companhia de Bombeiro Militar, em Ouro Preto, as vítimas estavam presas às ferragens. Mais oito pessoas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa da cidade. Uma delas morreu.

continua após publicidade .

Testemunhas afirmaram aos militares que o acidente poderia ter sido causado por uma ultrapassagem.

Por volta das 23h a rodovia foi liberada nos dois sentidos.

Com informações: g1

Siga o TNOnline no Google News