Sete mortes: Corinthians divulga nota de pesar após acidente em MG

O Corinthians divulgou nota na manhã desde domingo (20) sobre o acidente que deixou sete torcedores mortos e outros feridos na Grande Belo Horizonte. O clube lamenta e se coloca à disposição para ajudar as famílias. A Gaviões da Fiel, maior torcida do clube, também divulgou nas redes sociais em um post onde está escrito "luto".

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, das 43 pessoas no ônibus que levava torcedores, oito morreram e outras dez ficaram presas às ferragens. Todos os passageiros que estavam no ônibus são do Vale do Paraíba.

Confira a nota na íntegra

"O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas fatais do acidente ocorrido na madrugada deste domingo (20), na rodovia Fernão Dias, envolvendo o ônibus que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, na noite anterior. O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos".

O presidente Lula, que é corintiano, publicou uma mensagem nas redes sociais.

Meus sentimentos aos familiares e amigos dos sete torcedores do Corinthians que faleceram em desastre, na madrugada deste domingo, em Brumadinho, Minas Gerais. Torço pela recuperação dos feridos e pela apuração das causas do acidente com o ônibus. Precisamos de paz e de veículos… — Lula (@LulaOficial) August 20, 2023

ACIDENTE

Sete pessoas morreram e outras 27 ficaram feridas após acidente envolvendo um ônibus com torcedores do Corinthians, na madrugada deste domingo (20). O veículo teria capotado na Rodovia Fernão Dias, na altura do KM 520, em Igarapé na Grande BH. O veículo seguia para São Paulo após uma partida de futebol do Corinthians contra o Cruzeiro. Conforme informações da Polícia Civil, sobreviventes relataram sobre uma falha mecânica no veículo. Antes de capotar, motorista teria gritado que ônibus estava sem freios.

A Polícia Civil chegou a divulgar que o número de mortes havia subido para 8, entretanto, publicou uma errata confirmando que sete pessoas haviam morrido.

