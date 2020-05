Sete assaltantes morrem em confronto com a PM, em Prudentópolis

Através de informações obtidas pela polícia militar da 8ª CIPM, de que uma quadrilha praticaria um roubo na área rural de Prudentópolis, foi realizado contato com a PM do 16º Batalhão, que é o responsável pela área.

As equipes deslocaram em conjunto para a localidade de Ponte Alta e Tijuco Preto, onde realizaram patrulhamentos.

Durante a madrugada, por volta das 3h30min, chegou a informação via 190 de que ocorreu um roubo em uma olaria da região de Rio do Areia, e que os indivíduos deixaram o local em uma caminhonete Amarok na cor preta.

As equipes avistaram tal caminhonete adentrar à localidade de Tijuca, tendo dois indivíduos na caçamba. Foi realizado um bloqueio pelas equipes ROTAM da 4ª cia do 16ºBPM e 8ª CIPM, onde ocorreu o confronto.

Os sete assaltantes entraram em óbito no local. Com eles estavam 8 armas de fogo, dentre elas 3 espingardas calibre 12, 3 pistolas 9 mm e 2 revólveres, além de coletes balísticos, e uma caminhonete com alerta de furto, a qual estava com placa clonada.

Os objetos e dinheiro foram recuperados e as equipes policiais estão bem.

As informações são do Jornal Hoje Centro Sul http://hojecentrosul.com.br