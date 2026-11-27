Uma sessão da Câmara Municipal de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi interrompida na noite da última quinta-feira, 26, após um protesto de servidores públicos e representantes sindicais terminar em pancadaria generalizada durante a votação de dois projetos. Segundo a Casa, cabos e equipamentos foram danificados durante a confusão.

Servidores participavam de protesto para barrar as propostas ligadas à Reforma da Previdência Municipal. Manifestantes ultrapassaram a barreira que separava o público dos vereadores e, em meio a gritos e empurrões, chegaram à mesa dos parlamentares.

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A sessão ordinária foi transmitida ao vivo e imagens do tumulto circularam nas redes sociais, com comentários comparando a briga às rodas formadas em shows de punk rock, metal, hardcore, entre outros ritmos, conhecidas como mosh. "Parecia roda punk", escreveu um usuário.

Em nota, a Casa afirmou que encerrou a sessão por motivo de segurança diante das ocorrências registradas durante os trabalhos legislativos. Ninguém foi preso.

"A Câmara de Vereadores está apurando os possíveis danos causados ao patrimônio público e ao regular exercício das suas atividades", escreveu.

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A pauta com as propostas será apreciada em nova reunião. Segundo a Câmara, a data será definida e divulgada depois aos vereadores e demais interessados.

Proposta

A manifestação foi acompanhada pela Brigada Militar, equipes da Força Tática, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal (GCM).

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Os projetos que seriam votados estão ligados às mudanças nas regras da Previdência dos servidores municipais de São Leopoldo.

O Projeto de Lei Complementar nº 291/2026 revisa as normas de aposentadorias, pensões por morte, benefícios por incapacidade e abono de permanência. A proposta também cria regras de transição, preserva direitos adquiridos e prevê critérios específicos para professores, pessoas com deficiência e trabalhadores expostos a riscos à saúde.

Já a emenda nº 447/2026, do PDT, propõe manter em 60 anos a idade mínima para a aposentadoria voluntária das servidoras, em vez dos 62 anos previstos na proposta da prefeitura. Para os homens, permanece a exigência de 65 anos.