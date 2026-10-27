Sessão de Câmara Municipal no RS é encerrada após discussão com copo d?água e troca de socos

Uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Campos Borges, no norte do Rio Grande do Sul, terminou em pancadaria na noite de segunda-feira, 26. O desentendimento entre os parlamentares Ivo Tiaraju Borba (MDB) e Adriano Nogueira (PDT) começou com críticas verbais na tribuna e escalou rapidamente para agressões físicas após um deles jogar um copo dágua em cima do colega.

Procurados pelo Estadão, os dois parlamentares ainda não se pronunciaram.

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O episódio foi registrado pelas câmeras da própria transmissão oficial do Legislativo municipal. Nas imagens, divulgadas no Facebook, Borba discursava na tribuna e criticava o que classificou como "irresponsabilidade" e uso de palavras de baixo calão em sessões anteriores, cobrando respeito à ética e ao decoro parlamentar.

Enquanto o emedebista falava, Adriano Nogueira, sentado próximo ao local, gesticulou e rebateu as declarações. Diante da intervenção, Borba pediu que a presidência da Casa restabelecesse a ordem no plenário. No mesmo instante, Nogueira levantou-se segurando um copo e jogou o conteúdo no rosto do colega que ocupava a tribuna.

Após o ato, os dois vereadores partiram para vias de fato, trocando socos e empurrões sob gritos de outros parlamentares que tentavam conter o conflito. A transmissão ao vivo foi interrompida logo em seguida, e a mesa diretora encerrou os trabalhos da noite.

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Fatos lamentáveis

Em nota oficial, a Câmara Municipal de Campos Borges classificou os fatos como "lamentáveis" e repudiou veementemente qualquer forma de violência física ou verbal no âmbito do Legislativo. O órgão informou ainda que as providências regimentais cabíveis já estão em andamento para apurar a conduta dos envolvidos e zelar pelo decoro parlamentar.