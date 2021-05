Servidor para em prostíbulo e atrasa entrega de vacinas

Continua após publicidade

Na noite da última quarta-feira (5), um motorista da Secretaria de Saúde acabou sendo preso por estar dirigindo embriagado durante o transporte de imunizantes contra a Covid-19 e Influenza. O caso foi registrado em Santo Antônio do Leste, em Cuiabá, no Mato Grosso.

De acordo com a polícia, o homem disse que passou em uma casa de prostituição em Primavera do Leste, logo após de ter retirado as vacinas no Escritório Regional de Rondonópolis. Segundo os agentes de segurança, o condutor apresentava sinais de embriaguez e tinha marcas de batom na roupa.

A Secretaria de Saúde afirmou, por meio de uma nota, que afastou o servidor do cargo e abriu um procedimento administrativo para investigar a ação. Conforme o órgão, os imunizantes não foram prejudicados porque os policiais encaminharam as doses para a cidade assim que o condutor foi preso.

De acordo com o secretário, por volta das 15h de quarta, uma equipe de saúde ligou para o motorista, pois ele estava atrasado para a entrega das doses. Então, após muitas tentativas de contato com ele, o secretário procurou a Polícia Civil (PC) e registrou um boletim de ocorrência.

Com informações; Metrópoles.