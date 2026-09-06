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Serra do Rio Grande do Sul registra neve e temperatura próxima de 0°C

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
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Pelo menos duas cidades dos Campos de Cima da Serra, no nordeste do Rio Grande do Sul, registraram neve neste domingo, 6.

A empresa de meteorologia Climatempo analisou vídeos e confirmou que houve registro de neve no pico do Monte Negro, em São José dos Ausentes, e na região do cânion Fortaleza, em Cambará do Sul.

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Nas redes sociais, a Secretaria de Turismo e Cultura de São José dos Ausentes compartilhou vídeos da neve na região. Em um dos registros, um grupo passeia a cavalo enquanto a neve cai. "A neve chegou e pintou de branco as paisagens de São José dos Ausentes", escreveu a pasta.

Segundo a Climatempo, a cidade registrou temperatura mínima de 0,9ºC neste domingo, 6. Ao longo do dia, a menor temperatura do Brasil foi registrada em São Joaquim (SC), onde os termômetros marcaram -1,8ºC.

Em São Paulo, as cidades mais geladas foram Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, com 8,9ºC, e Barra do Turvo, no Vale do Ribeira, com 10,8ºC.

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Também houve registro de chuva congelada em São Francisco de Paula e Gramado, ambos na Serra Gaúcha. Enquanto a neve cai em forma de flocos de gelo e chega ao chão sem derreter, a chuva congelada começa como neve, mas derrete ao passar por uma camada mais quente do ar e congela novamente antes de atingir o solo, formando pequenas pedras de gelo.

A empresa afirmou que os fenômenos foram possíveis devido à combinação de frio intenso e muita umidade. Novos registros de neve podem ocorrer entre o fim da noite deste domingo e a madrugada de segunda-feira, 7, nas serras Gaúcha e Catarinense. No entanto, ao longo da madrugada, a nebulosidade deve diminuir, o que reduz as chances de nevar.

Mesmo sem neve, o Dia da Independência deve ser gelado no Sul do País. A Climatempo afirmou que o dia deve amanhecer com muita geada e temperaturas negativas em diversas áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No Paraná, também há chances de geada e temperaturas mínimas entre 0ºC e 5ºC.

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Segundo a empresa, o centro da massa de ar polar que atingiu o Brasil passará pelo Uruguai durante a segunda-feira. Com o deslocamento do fenômeno para o oceano na terça-feira, 8, as temperaturas devem começar a subir.

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CLIMA/BRASIL/SERRA GAÚCHA/FRIO/NEVE
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