Serra catarinense registra geada e temperaturas abaixo de 3ºC

A Serra de Santa Catarina teve um amanhecer gelado nesta quarta-feira (16). Os municípios da região registraram temperaturas abaixo de 3ºC e geada no início da manhã.

São Joaquim, por exemplo, obteve a mínima da 3,1ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A vegetação do município ficou coberta de gelo.

Bom Jardim da Serra e Urupema também registraram geada. As mínima obtidas nas cidades foram de 1,74ºC e 2,2ºC, respectivamente. As informações são do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catariana (Ciram).

Apesar do amanhecer frio, na tarde as temperaturas máximas devem passar dos 30ºC.

Frio atípico

No fim de outubro, o Instituto Nacional de Meteorologia informou que Santa Catarina e outras regiões do país registrariam um "frio intenso e atípico" em novembro. No entanto, as temperaturas mais baixas eram previstas para o Sul.

A “queda brusca” das temperaturas se deve à passagem de uma frente fria que vem seguida de uma “forte massa de ar de origem polar”.

Entre os dias 31 de outubro e 1º de dezembro há uma pequena possibilidade de neve na região compreendida entre o planalto sul catarinense e os Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul. Paralelamente, a massa de ar frio continuará se deslocando para o Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país.

“O sul dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás e Amazonas também vão registrar baixas temperaturas, assim como todo o Rio de Janeiro”, detalha o Inmet.

