Serpente em avião obriga piloto a fazer pouso de emergência

Passageiros de um voo da AirAsia levaram um susto ao encontrarem uma serpente dentro do avião em que estavam. Por conta disto, o piloto da aeronave teve que fazer um pouso de emergência.

Um vídeo mostra a silhueta da cobra rastejando no teto do avião, em pleno voo. As imagens foram feitas durante um voo que partiu da capital da Malásia, Kuala Lumpur.

A cobra estava dentro de uma luminária do avião, sendo que o vídeo foi feito na última quinta-feira (10).

Não se sabe com a cobra chegou lá, mas biólogos acreditam que o animal procurou o ambiente por conta de ser um local seco e quente.



Apesar de todo o pânico, o piloto manteve a calma na cabine, a procedeu o pouso de emergência com sucesso.



A pista escolhida foi a da cidade de Taway, obrigando o piloto a desviar o trajeto inicial de voo, que seria rumo a Kuching.