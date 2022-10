Sergio Moro tira foto de Lula durante debate para postar no Instagram

Da Redação

O ex-juiz Sergio Moro foi um dos assessores do candidato Jair Bolsonaro (PL) no debate da Globo.

O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro (PL), Sergio Moro (União Brasil), fotografou o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante os bastidores do debate da Rede Globo, na noite desta sexta-feira (28/10), para postar nas redes sociais.

Sergio Moro, que foi um dos três assessores convidados por Bolsonaro para ficar dentro do estúdio da Globo onde o debate ocorreu, foi flagrado tirando uma foto de Lula no palco. Minutos depois, Moro publicou a imagem no Instagram.

"Um Lula radical no palco chamou Michel Temer de golpista e a mim de mentiroso. Pelo jeito, já era a fase do 'pacificador democrata'. Até a gravata verde-amarela foi abandonada e agora voltou a ser vermelha", escreveu Moro na publicação.

Com informações: Correio Braziliense

