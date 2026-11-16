Uma série de ataques a tiros deixou oito pessoas mortas e cinco feridas entre a noite de domingo, 15, e a madrugada desta segunda-feira, 16, em Porto Alegre e em Alvorada, na região metropolitana da capital do Rio Grande do Sul.

A Polícia Civil investiga a possível conexão entre os crimes, praticados em sua maioria por atiradores que passavam em veículos e disparavam contra pessoas que estavam nas vias públicas. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

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A Brigada Militar diz que informações preliminares indicam que as ocorrências registradas na cidade possuem relação com disputas entre organizações criminosas.

O episódio mais letal ocorreu em Alvorada, onde quatro pessoas morreram após serem alvejadas por ocupantes de um carro enquanto estavam em um bar. As vítimas morreram no local e foram identificadas como Fernando Rosa da Silva, de 45 anos, Marlon Almeida da Silva Jobim, de 28 anos, Raquel Vitória Vidal de Oliveira, de 25 anos, e Eduardo Florêncio, de 19 anos.

Na capital gaúcha, as demais ocorrências concentraram-se na Zona Norte, em dois ataques distintos. Ainda em Porto Alegre, um homem de 28 anos morreu no bairro Mário Quintana após ser atingido por tiros disparados pelo garupa de uma motocicleta.

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Na mesma região, na Vila Timbaúva, dois homens foram baleados, receberam atendimento médico e não correm risco de morte. No bairro Rubem Berta, um homem ainda não identificado morreu e outra pessoa ficou ferida após disparos feitos de dentro de um carro. Já no Parque Santa Fé, um homem foi hospitalizado em estado grave após ser alvo de tiros.