Da Redação

Senador viraliza na CPI ao usar 2 óculos para leitura; vídeo

Nesta quarta-feira (29), durante leitura na CPI da Covid-19, o senador Luis Carlos Heinze inovou e usou dois óculos para concluir sua fala. A princípio, com um só, o parlamentar logo retirou outro óculos do bolso e o colocou sobre os olhos. Nas redes sociais, muitas pessoas brincaram com a cena. Assista:

