Senado dos EUA aprova resolução em defesa da democracia no Brasil

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Senado dos EUA aprova resolução de Bernie Sanders em defesa da democracia no Brasil

O Senado dos Estados Unidos aprovou, nesta quarta-feira (28), uma resolução do senador democrata Bernie Sanders em defesa da democracia no Brasil.

continua após publicidade .

A resolução não só forçará o Senado a emitir uma nota de apoio ao eleito como também exigirá da Presidência dos EUA um rompimento de todos os laços com o Brasil, caso o país seja liderado por alguém que não aceite o resultado das urnas e tome o poder de forma autoritária.

Sanders falou do projeto em uma entrevista ao site norte-americano Politico. Na conversa, afirmou que a ideia, segundo ele, é apoiar o candidato que vencer as eleições presidenciais de forma justa e livre, independente do resultado.

continua após publicidade .

“Seria inaceitável que os Estados Unidos reconhecessem e trabalhassem com um governo que realmente perdeu a eleição. Seria um desastre para o povo do Brasil e enviaria uma mensagem horrível para o mundo inteiro sobre a força da democracia”, afirmou Sanders.

A resolução proposta por Sanders, entretanto, é não-vinculante, ou seja, não implica em ações práticas obrigatórias. Na prática, são criadas para manifestar uma opinião conjunta da casa legislativa.

“Isso é um começo. É importante que o povo brasileiro saiba que estamos do lado deles, do lado da democracia e que podemos ir mais longe”, ressaltou o político norte-amerciacano.

Com informações de O Tempo.

Siga o TNOnline no Google News