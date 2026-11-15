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Senado avança com licitação de R$ 4,9 milhões para aluguel de iPhones e gera críticas no Congresso

Operadora fornecerá 95 aparelhos da Apple e 330 intermediários em regime de comodato; opositores ao projeto prometem acionar a Justiça

Escrito por Da Redação
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Senado avança com licitação de R$ 4,9 milhões para aluguel de iPhones e gera críticas no Congresso
Autor Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Senado Federal habilitou a Claro S.A. como vencedora da licitação para fornecer 95 aparelhos iPhone 18 Pro e 330 smartphones intermediários destinados a parlamentares e servidores. O contrato, firmado em regime de comodato, custará R$ 4,9 milhões aos cofres públicos, valor inferior aos cerca de R$ 6 milhões estimados no início do pregão eletrônico. Além dos celulares de última geração, o acordo inclui pacotes de dados móveis de até 100 GB, 100 modems de internet 4G e 5G e 150 chips avulsos. O processo avançou após a operadora regularizar uma pendência em sua certidão fiscal municipal no início de novembro, restando agora apenas a assinatura oficial do documento.

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A destinação de recursos para o aluguel dos equipamentos de ponta provocou forte reação de parte do Congresso. O senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), criticou duramente a iniciativa, classificando a medida como uma forma de "fazer o povo de otário". Na mesma linha, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) questionou a prioridade do gasto público, afirmando que o país "está afundado em dívidas e o presidente do Senado está preocupado em garantir que seus parlamentares tenham o iPhone do ano". O parlamentar também informou que pretende acionar a Justiça para barrar a licitação.

Em resposta às críticas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu o avanço do pregão e declarou que os parlamentares contrários à aquisição "podem recusar" os aparelhos caso não desejem utilizá-los. Em nota oficial, a Casa justificou a despesa destacando que o serviço prestado pela operadora é "indispensável para garantir o adequado desempenho das atividades institucionais, assegurando conectividade contínua para parlamentares e servidores".

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