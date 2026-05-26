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Senado aprova piso de R$ 5.130 para professores da educação básica; texto vai à sanção

Escrito por Naomi Matsui (Broadcast) (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 21:35:00 Editado em 27.05.2026, 02:13:12
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O Senado aprovou nesta terça-feira, 26, o texto alterado da Medida Provisória 1334/2026, que reajusta o piso salarial dos professores da educação básica da rede pública. O texto segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A medida estabelece um reajuste de 5,4% do piso do magistério em 2026, passando de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63.

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E também muda o critério de atualização do piso. Pelo novo cálculo, o reajuste anual será a soma do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) mais 50% da média de crescimento real das receitas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) nos cinco anos anteriores.

O Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação pública no Brasil. O fundo repassa recursos a Estados e municípios para custear a educação básica.

A fórmula anterior teria resultado em uma recomposição de 0,37% ? já a nova regra garante 5,4% de reajuste.

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A relatora da Medida Provisória, a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), incluiu o valor nominal de R$ 5.130,63 diretamente no texto da MP para evitar disputas judiciais sobre a aplicação do novo critério já neste ano.

A medida também estabelece um teto e um piso para as correções futuras: o reajuste não poderá superar a variação da receita nominal do Fundeb entre os dois anos anteriores, nem ser inferior ao INPC.

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