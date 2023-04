Senacon vai notificar Gol e pedir explicações sobre expulsão de mulher negra de voo

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

O Ministério da Justiça decidiu notificar a Gol para que a companhia explique o episódio envolvendo uma passageira negra expulsa do voo que partia de Salvador com destino a São Paulo, na noite de sexta-feira, 28. A notificação será feita por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), subordinada ao ministério comandado por Flávio Dino. Mais cedo, a Polícia Federal informou que abriu um inquérito neste domingo, 20, para apurar possíveis 'crimes de preconceito de raça'.

"Ao que parece, mais um caso de racismo nas relações de consumo. A Secretaria Nacional do Consumidor atuará com firmeza contra o racismo no consumo", disse o secretário Wadih Damous.

A pesquisadora Samantha Vitena foi expulsa do avião da Gol por agentes da PF, a pedido do comandante do voo. Segundo a companhia, ela se negou a despachar a bagagem de mão. Testemunhas do caso disseram, porém, que Samantha já havia acomodado sua mochila em um compartimento da aeronave quando começou a confusão. Os policiais teriam chegado quase uma hora depois

Em vídeo publicado nas redes sociais e compartilhado pelo apresentador da TV Globo Manoel Soares, Samantha Vitena narra o problema enquanto agentes se aproximaram dela. Pela gravação, é possível ouvir outros passageiros condenarem a atitude, a qual julgaram como desproporcional e racista.