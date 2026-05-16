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SORTEIO

Sem vencedores, Quina acumula e prêmio sobe para R$ 9,5 milhões

Concurso realizado nesta sexta-feira teve dezenas sorteadas, mas ninguém acertou a faixa principal

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.05.2026, 12:47:42 Editado em 16.05.2026, 12:47:37
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Sem vencedores, Quina acumula e prêmio sobe para R$ 9,5 milhões
Autor Foto: Arquivo/Agência Brasil

O prêmio principal da Quina voltou a acumular após nenhum apostador acertar os cinco números sorteados no concurso 7026, realizado nesta sexta-feira (15). Com isso, a estimativa da Caixa Econômica Federal é que o próximo sorteio pague cerca de R$ 9,5 milhões.

- LEIA MAIS: Três apostas dividem prêmio da Lotofácil e levam quase R$ 467 mil cada

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As dezenas sorteadas foram: 19 - 51 - 55 - 57 - 70.

Mesmo sem ganhador na faixa principal, dezenas de apostas foram premiadas nas demais categorias. Ao todo, 84 bilhetes acertaram quatro números e cada um vai receber R$ 5,4 mil.

Outras 4.514 apostas fizeram três acertos e garantiram prêmio de R$ 96,84. Já quem acertou duas dezenas também levou prêmio: foram mais de 91 mil apostas contempladas com R$ 4,75 cada.

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O próximo concurso será sorteado neste sábado (16). As apostas podem ser feitas até as 20h em casas lotéricas credenciadas ou pelo site oficial da Caixa.

Na Quina, o jogador escolhe entre cinco e 15 números, dentre os 80 disponíveis no volante. A aposta simples custa R$ 3.

Segundo a Caixa, a chance de acertar as cinco dezenas com uma aposta simples é de uma em mais de 24 milhões. Já quem opta por marcar mais números aumenta as probabilidades, mas também paga mais caro pelo jogo.

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A modalidade também permite apostas em grupo por meio dos bolões oficiais, com cotas divididas entre os participantes.

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