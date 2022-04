Da Redação

Sem-teto espancado por personal é flagrado dentro de Porsche

O morador de rua envolvido no caso que ganhou repercussão em todo o Brasil, Givaldo Alves de Souza, de 48 anos, foi visto dentro de um Porsche, avaliado em cerca de R$ 500 mil, em Ceilândia, Distrito Federal (DF). Imagens do fato estão circulando nas redes sociais.

Nas gravações, Givaldo está com um outro homem dentro do carro. De camiseta branca com listras, ele está no banco do motorista e conduz o veículo. Agora sim, ele [Souza] está de Porsche", diz um rapaz do lado de fora. "De Planaltina para o mundo", comenta outro.

Souza ganhou notoriedade após ter sido espancado por um personal trainer, em Planaltina (DF), no último dia 9. Ele está em situação de rua desde dezembro do ano passado e foi encaminhado para uma Casa de Passagem, gerenciada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, no dia 17.

Com informações do UOL.