Sem-teto empurra menina de três anos do trilho do trem nos EUA; vídeo

Na cidade de Oregon, Estados Unidos, uma mulher sem-teto foi presa acusada de empurrar uma menina de 3 anos nos trilhos de um trem. A informação veio do jornal britânico Daily Mail. Brianna Lace Workman, de 32 anos, teria empurrado a garotinha de uma plataforma de trem em Portland na última quinta-feira (29).

A menina estava com um casaco rosa e aguardando o trem com a sua mãe. Neste momento, imagens de câmera de segurança capturaram alguém com um chapéu vermelho a empurrando no trilho.

A menina foi salva por pessoas que passavam pelo local. Ela ficou com dor de cabeça e tinha uma marca vermelha na testa. Segundo a promotoria, a criança não fez nada para provocar o ataque da mulher. Brianna foi acusada de tentativa de agressão de primeiro e terceiro grau, interferência no transporte público e conduta desordeira.

O promotor recomendou que a acusada permanecesse sob custódia do estado. Veja: null - Vídeo por: Reprodução









