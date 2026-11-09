Sem provas, Trump fala em fraude nas eleições após derrota republicana no Congresso

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionou nesta segunda-feira (9) a lisura das eleições de meio de mandato no país, sem, no entanto, apresentar provas que sustentem suas acusações. As declarações ocorrem após o Partido Republicano sofrer uma derrota expressiva nas urnas e perder a maioria no Congresso americano para a oposição.

“Alguém realmente acredita que esta ‘eleição’ foi honesta? Como as pesquisas podem estar tão erradas??? Algumas votações antecipadas resultaram em uma diferença tão grande que era impossível ganhar, não importa quantas pessoas fossem votar. Tudo gira em torno das máquinas, que são muito mais importantes do que o eleitor”, disse o presidente americano.

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O tom das acusações contrasta com a postura adotada por Trump na semana passada. Logo após a definição do pleito, o republicano havia reconhecido a vitória democrata, parabenizado o partido adversário e garantido que trabalharia em conjunto com a oposição, ressaltando apenas que usaria seu poder de veto contra medidas com as quais não concordasse.

Esta não é a primeira vez que Donald Trump coloca em xeque o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Em 2020, ao ser derrotado pelo democrata Joe Biden na corrida presidencial, ele alegou fraude e contestou os resultados por semanas. A escalada de desconfiança do então candidato culminou no ataque ao Capitólio, prédio que abriga o Legislativo americano, invadido por seus apoiadores no início de 2021.

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Nas atuais eleições de meio de mandato, o Partido Democrata obteve uma votação contundente e assegurou o controle das duas casas legislativas, conquistando vitórias inclusive em estados historicamente alinhados aos republicanos. Na Câmara, os democratas já garantiram 254 cadeiras contra 162 dos adversários, restando 19 em apuração. O cenário se repete no Senado, onde a oposição elegeu 54 parlamentares contra 44 governistas, com apenas duas vagas pendentes de contagem final.

As informações são do Metrópoles.