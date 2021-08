Sem imunizantes, município do Rio suspende vacinação em 1ª dose contra covid-19

Da Redação

A aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 no município do Rio está suspensa novamente a partir desta quarta-feira, 11, por falta de imunizantes. A aplicação da segunda dose segue normalmente. É possível que essa vacinação seja retomada na quinta-feira, 12. A quarta-feira estava reservada para a vacinação de homens e mulheres de 24 anos.

O prefeito Eduardo Paes (PSD) anunciou a interrupção, por meio de seu perfil no Twitter, pouco antes das 18h. Ele reclamou da demora do Ministério da Saúde para liberar as doses aos Estados, que depois repassam aos municípios. Um carregamento que seria entregue ao longo do dia, nesta terça-feira, 10, vai atrasar e só chegará de madrugada.

"Infelizmente fomos informados que as vacinas previstas para hoje só chegarão nessa madrugada. Isso nos leva a ter que suspender a vacinação da primeira dose no dia de amanhã. Muito provavelmente retornamos na quinta. Em tempo: parte dessas 10 milhões de doses estão lá desde 04/08!", escreveu o prefeito. A mensagem foi replicada pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

A prefeitura pretendia concluir a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 a pessoas de 18 anos ou mais em 18 de agosto. Agora, provavelmente, esse prazo terá de ser estendido. Em 23 de agosto a prefeitura planeja começar a vacinação das pessoas de 12 a 17 anos.