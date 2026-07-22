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Sem ganhadores, Quina acumula novamente e prêmio sobe para R$ 12,8 milhões

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio, realizado nesta quarta (22)

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.07.2026, 08:29:53 Editado em 22.07.2026, 08:31:09
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Sem ganhadores, Quina acumula novamente e prêmio sobe para R$ 12,8 milhões
Autor A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00 - Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição nesta terça (21), o concurso 7071, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 06, 14, 34, 38, 56.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (22), é de R$ 12,8 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Bolão de Fortaleza (CE) fatura prêmio de R$ 14,6 milhões da Lotofácil

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 81 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5.961,43.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4779 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 96,22.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 106433 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,32.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.

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