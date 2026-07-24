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Sem ganhadores, Quina acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 15,5 milhões

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas do concurso 7073; prêmio principal será sorteado nesta sexta-feira (24)

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 08:47:57 Editado em 24.07.2026, 08:51:11
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Sem ganhadores, Quina acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 15,5 milhões
Autor A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00 - Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (23), o concurso 7073, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 04, 09, 32, 34, 46.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (24), é de R$ 15,5 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Mega-Sena acumula e próximo prêmio está estimado em R$ 70 milhões

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 89 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6.069,94.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 5922 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 86,87.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 129028 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,98.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.

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