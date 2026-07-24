Sem ganhadores, Quina acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 15,5 milhões
Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas do concurso 7073; prêmio principal será sorteado nesta sexta-feira (24)
A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (23), o concurso 7073, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 04, 09, 32, 34, 46.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (24), é de R$ 15,5 milhões.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 89 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6.069,94.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 5922 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 86,87.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 129028 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,98.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.