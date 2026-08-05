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LOTERIAS

Sem ganhadores, Quina acumula e prêmio vai a R$ 4,6 milhões nesta quarta

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.08.2026, 08:39:09 Editado em 05.08.2026, 08:40:23
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Sem ganhadores, Quina acumula e prêmio vai a R$ 4,6 milhões nesta quarta
Autor A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00 - Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição nesta terça (04), o concurso 7083, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 15, 26, 45, 73, 77.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (05), é de R$ 4,6 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Duas apostas cravam as 15 dezenas da Lotofácil e faturam R$ 2,4 milhões cada

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 29 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 12.466,36.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2721 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 126,53.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 72943 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,72.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.

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