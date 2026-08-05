Sem ganhadores, Quina acumula e prêmio vai a R$ 4,6 milhões nesta quarta

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio

A Quina realizou mais uma edição nesta terça (04), o concurso 7083, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 15, 26, 45, 73, 77.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (05), é de R$ 4,6 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Duas apostas cravam as 15 dezenas da Lotofácil e faturam R$ 2,4 milhões cada

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 29 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 12.466,36.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2721 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 126,53.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 72943 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,72.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.