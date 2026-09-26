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Sem ganhadores, Quina acumula e prêmio vai a R$ 10,5 milhões

Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio

Escrito por Da Redação
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Sem ganhadores, Quina acumula e prêmio vai a R$ 10,5 milhões
Autor A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00 - Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição nesta sexta (25), o concurso 7127, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 01, 08, 51, 57, 63.

📰 LEIA MAIS: Lotomania acumula e prêmio vai a R$ 6 milhões; veja os números sorteados

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 36 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11.926,82.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2910 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 140,52.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 81846 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,99.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no domingo (27), é de R$ 10,5 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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