Sem ganhadores, Quina acumula e prêmio sobe para R$ 5,7 milhões

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio, realizado nesta sexta (14)

A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (13), o concurso 7091, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 05, 42, 53, 57, 59.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (14), é de R$ 5,7 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 41 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.476,71.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3624 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 102,10.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 82303 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,49.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.