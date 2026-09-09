Sem ganhadores, Quina acumula e prêmio chega a R$ 20 milhões nesta quarta

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Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 7112, sorteado nesta terça-feira (08)

A Quina realizou mais uma edição nesta terça (08), o concurso 7112, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 24, 27, 54, 61, 66.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (09), é de R$ 20 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 64 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10.521,95.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 5897 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 108,75.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 130552 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,91.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.